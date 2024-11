OM. 5 Défenseurs centraux libres en juin pour renforcer le club

Si l’OM doit se renforcer cet hiver, c’est d’abord sur la base arrière.

Si le poste de latéral est prioritaire pour l’hiver, c’est toute la défense que l’OM pourrait revoir en janvier, selon les moyens et les opportunités du marché. Trop perméable, elle compte plus de 1,3 but en moyenne encaissé par match ce qui fait beaucoup pour un prétendant au podium final. Après avoir déjà étudié les opportunités à droite, sur le marché des joueurs dans leur dernière saison contractuelle, jetons un oeil aux éléments de l’axe dans la même situation.

Une défense perméable à revoir cet hiver pour l’OM

Voilà cinq profils qui pour des raisons différentes mérites que l’on s’y atadre. Le premier est un nom déjà associé à de plus anciens mercato de l’OM et peut-être l’un des moins convaincants que celui de Romain Saïss, car il fait le choix d’une fin de carrière plus dorée que sportive au Qatar. A son avantage, il connait bien le championnat de France.

Mieux que deux noms plus clinquants que sont Mats Hummels, recruté cet été par la Roma mais en mal de temps de jeu et Victor Lindelöf, l’international suédois de Manchester United, courtisé notamment du Fenerbahçe en Turquie. Ils sont potentiellement chers pour l’OM, mais moins sur l’indemnité que le salaire à leur proposer.

Osho et Boscagli deux pistes qui séduisent

Deux pistes séduisantes pour finir. L’une mène à Gabriel Osho, une révélation de la saison en cours sour le maillot d’un fringant promu auxerrois. L’Anglais est arrivé libre à l’AJA, il a paraphé un contrat d’un an avec deux saisons supplémentaires en option. L’autre mène aux Pays-Bas et son PSV. C’est un Français, que l’OL courtisait dans l’été, il s’appelle Olivier Boscagli, il a aussi la nationalité monégasque, mais c’est à Nice qu’il s’est révélé, avant le PSV qu’il fréquente depuis 2019.