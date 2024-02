OL-OM: TV, sponsors, billetterie, salaires… Comparatif business de l’Olympico

Le Groupama Stadium sera le théâtre du choc OL – OM, ce dimanche soir.

Au-delà de l’ambition sportive qui normalement les rapproche (ils doivent jouer une place sur le podium de la Ligue 1), l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se ressemblent à bien des égards sur l’aspect business, ils sont deux grosses puissances financières du football français et deux des « marques » les plus connues de la discipline dans l’Hexagone.

L’OM a l’avantage sur la notoriété et les affluences

Quoiqu’en matière de notoriété, l’OM fait plutôt la course en tête face à son concurrent. Ça se matérialise sur les réseaux sociaux, quel que soit le canal fréquenté (l’OL compte 11,2 millions d’abonnés cumulés sur les cinq principaux réseaux sociaux ; l’OM en a 19,4 millions), autant que dans les tribunes des stades, en nombre de spectateurs moyens et sur le taux d’occupation en tribunes, cette saison 2023-2024.

A l’OL l’avantage sur le trading et l’excellence de la formation

Si l’OL a l’avantage des sur le trading, principalement au bénéfice de l’excellence de sa formation, l’OM compense autrement sur les recettes du chiffre d’affaires de l’opérationnel sur les droits TV, la billetterie et le sponsoring. Les deux clubs partagent en revanche des difficultés à boucler positivement les comptes, puisqu’ils ont terminé l’un comme l’autre terminé leurs derniers exercices comptables avec un déficit.

Sur la base de nos collectes et informations avons compilé ci-dessous les chiffres comparatifs du business des deux clubs, au jour de l’Olympico au Groupama Stadium de Lyon.