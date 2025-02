Luka Doncic. Les conséquences financières de son transfert au Lakers

Le transfert spectaculaire de Luka Doncic des Dallas Mavericks aux Los Angeles Lakers aura des répercussions significatives sur le plan financier pour la superstar slovène. En rejoignant la franchise californienne, Doncic perd son éligibilité au « super-max », une extension de contrat de 345 millions de dollars sur cinq ans que les Mavericks auraient pu lui proposer cet été.

Cette transaction, qui envoie Anthony Davis, Max Christie et un choix de premier tour 2029 à Dallas, modifie considérablement les perspectives contractuelles du joueur. Selon l’expert Bobby Marks d’ESPN, Doncic pourrait désormais opter pour une structure contractuelle différente. Une option serait un contrat de trois ans avec une clause joueur pour la saison 2028-2029, débutant à 72 millions de dollars annuels, lui permettant ainsi de compenser partiellement le manque à gagner sur le long terme.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 2, 2025