OL: Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 sur le mercato ?

Moussa Niakhaté, la recrue la plus chère dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais.

Cet Olympique Lyonnais version Eagle Football a de l’appétit. Pour ne pas dire qu’il est devenu boulimique. Déjà en janvier dernier, lil a signé le mercato le plus dépensier de tout le football européen.

L’OL a (re)trouvé de l’appétit sur le marché des transferts

Cet été rebelotte, il a investi plus de 130 millions d’euros pour se renforcer, entre indemnités de transferts sur de nouveaux joueurs et levée d’options d’achat. En passant, il a signé avec le défenseur axial Moussa Niakhaté, la recrue la plus chère de son histoire, à presque 32 millions d’euros au Nottingham Forest en Premier League anglaise.

Un 11 type valorisé à 129 M€ sur le marché des transferts

Au cumul des onze joueurs qui la compose, cette équipe type de l’OL saison 2024-2025 vaut 129 millions d’euros estimés sur le marché des transferts. Pour une moyenne proche de 12 millions d’euros par membre de ce collectif, non loin de l’ailier Saïd Benrahma que le club a définitivement acquis à son service, après six premiers mois après de West Ham.

Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 de l’OL sur le mercato ?

Lucas Perri = 6 M€

Ainsley Maitland-Niles = 8 M€

Duje Caleta-Car = 7 M€

Moussa Niakhaté = 32 M€

Nicolás Tagliafico = 7 M€

Nemanja Matic = 2,5 M€

Corentin Tolisso = 5 M€

Saïd Benrahma = 15 M€

Maxence Caqueret = 20 M€

Alexandre Lacazette = 8 M€

Georges Mikautadze = 18,5 M€