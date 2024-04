OL: Ce que seraient les maillots de la saison 2024-25 en image

Un premier aperçu de ce à quoi devrait ressembler les maillots de l’OL la saison prochaine.

A un mois environ des premières révélations dans le football français, les leaks de maillots s’accélèrent. Voilà ce samedi des visuels de ce que devraient être les trois maillots domicile, extérieur et third de l’OL pour la saison 2024-2025. Ce sont des images partagées sur X par le compte nuev669.

du classique pour le maillot domicile de l’OL en 2024-25

Le maillot domicile affiche un design classique avec un liseré rouge et bleu plus large et recentré, rappelant la tunique de la saison 2016-2017. S’y retrouvent également des similitudes avec le maillot utilisé entre 2004 et 2006, une période où l’OL brillait en Ligue des champions. La bande tricolore centrée et le sponsor en bleu au centre sont dans les standards d’un maillot domicile de l’Olympique Lyonnais.

J’ai réalisé un aperçu des possibles futurs maillots de l’Olympique Lyonnais. 🖌️ Fav et RT appréciés ❤️🔁 pic.twitter.com/DsXo3mfqoH — 𝖒𝖆𝖝’ (@nuev669) April 24, 2024

Un extérieur en noir et un third qui sort des sentiers battus

Le maillot extérieur est lui noir avec des bandes rouges et bleues de chaque côté. Il n’est pas sans rappeller la tenue « third » de 2005-2006, saison où Lyon a été éliminé par le Milan AC en quarts de finale de la Ligue des champions. Quant au troisième maillot, il prend une direction complètement différente. Il arbore une couleur beige avec des manches de couleur saumon. Bien qu’il s’agisse de fuites, ces designs pourraient être proches de la réalité. Verdict bientôt.