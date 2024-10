OL: Une nouvelle voiture livrée à John Textor et à Laurent Prudhomme

Quand John Textor découvre sa nouvelle voiture.

L’Olympique Lyonnais roule pour MG Motor, le constructeur britannique, passé depuis près d’une double décennie sous pavillon chinois. Le groupe est un partenaire majeur de l’équipe de football et en tant que tel, il mène diverses activations. Dont la dernière a été d’offrir aux deux « patrons » de l’OL, les clés d’une des voitures que la marque produit.

Une MG Marvel R pour les deux boss de l’OL

John Textor, l’actionnaire majoritaire et président de l’Olympique Lyonnais et Laurent Prudhomme, le directeur général du club ont reçu des mains de Zack Zhang représentant MG Motor en France, les clés d’une MG Marvel R, une voiture électrique de 288 chevaux à plus de 35 000 euros, pour leur usage au quotidien.

Sponsor sur la manche du maillot

La remise des clés aux deux dirigeants du club rhodanien a été mise en scène par le constructeur automobile et partagé sur ses réseaux sociaux. Ensemble depuis 2021, MG Motor et l’OLympique Lyonnais ont prolongé leur collaboration au commencement de cette nouvelle saison et jusqu’en 2027. L’association offre notamment à la marque automobile de la visibilité sur la manche du maillot des Gones.