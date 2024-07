OL: Ce que le transfert de Moussa Niakhaté doit rapporter au Losc et au VAFC

Moussa Niakaté rejoint l’Olympique Lyonnais.

C’est à ce stade du mercato, la recrue la plus chère du championnat de France, elle est au bénéfice de l’Olympique Lyonnais qui a payé 27 millions de livres sterling, soit l’équivalent de 31,9 millions d’euros, l’indemnité de transfert du défenseur Moussa Niakhaté, arrivé en provenance de Nottingham Forest.

Une indemnité de plus de 30 M€ de l’OL pour Moussa Niakaté

C’est un retour aux sources pour l’international sénégalais, né à Roubaix qui a quitté la France en 2018 pour l’Allemagne et Mayence, avant de gagner l’Angleterre et sa clinquante Premier League. Ce transfert va faire écho positivement aux clubs qui l’ont formé et principalement au Losc, le premier et Valenciennes en suivant.

Le Losc et Valenciennes vont recevoir la plus grosse part

Car au titre du mécanisme de solidarité, la FIFA prévoit que 5% du total de l’indemnité revienne aux clubs qui l’ont formé. Selon nos calculs à Sportune, cela représente un montant de 319 000 euros au profit du Losc, et 797 500 euros, la part la plus grosse pour Valenciennes, pour qui c’est une somme providentielle après avoir été rétrogradé de Ligue 2 en National.

L’ES Wasquehal, le FC Metz et Mayence vont pour leur part pouvoir prétendre à une indemnité de 167 500 euros. C’est à Nottingham Forest, le club cédant de s’acquitter de la somme dans les trente jours une fois perçu l’argent de l’Olympique Lyonnais, en une fois ou plusieurs versements, selon la formule de paiement qui a été convenue entre l’OL et l’équipe anglaise.