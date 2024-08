OL: Ça rapporte combien à la billetterie, un match au Groupama Stadium ?

L’OL est propriétaire du Groupama Stadium et ça change évidemment beaucoup de choses dans l’exploitation du stade.

Seul club de l’élite entièrement propriétaire des murs de son stade, l’Olympique Lyonnais a, à ce niveau, une longueur d’avance sur tous ses concurrents nationaux, alors qu’ailleurs en Europe l’exploitation pleine et entière des enceintes sportives est devenue une norme pour augmenter les revenus du chiffre d’affaires opérationnel.

L’OL est le seul club de Ligue 1 qui a la propriété de son stade

A l’OL, le Groupama Stadium rapporte donc bien plus que la seule organisation des rencontres sportives du collectif de Pierre Sage. L’écrin construit sur la commune de Décines-Charpieu sert à toute sorte d’événements sportifs ou musicaux. OL Groupe, qu’il convient désormais d’appeler Eagle Football Group, fait la distinction dans ses bilans économiques annuels.

Pour la saison 2023-2024 tout juste achevée, le club dit avoir gagné 33,9 millions d’euros de la billetterie dont 33,7 millions du championnat et autres matchs et 300 000 euros de l’UEFA, sachant qu’il ne disputait pas de coupe européenne. Au total de l’exercice, Lyon a disputé 17 matchs de championnat de Ligue 1 à domicile et trois de Coupe de France.

Un peu moins du million d’euros de la billetterie par match

Cela revient à dire qu’un match rapporte en moyenne 916 216 euros à l’équipe des Gones. Bien évidemment que le calcul est imparfait, il dépend naturellement des affiches proposées et des affluences à chaque match. Elles ont été crescendo la saison dernière, basses, voire très basses au commencement car plombées par les résultats sportifs avant de progresser en flèche avec l’arrivée du coach Pierre Sage sur le banc.