OL – ASSE. Qui va gagner ce bouillant derby selon les bookmakers ?

C’est le retour du derby et l’OL l’aborde en favori sur le voisin Saint-Etienne.

Ce dimanche, le mythique derby de Rhône-Alpes entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne promet une confrontation intense au Groupama Stadium. Ce duel entre le 7e et le 14e de Ligue 1 au commencement de la 11e journée, cristallise toujours les passions, et cette année, celle du retour du derby avec la remontée des Verts dans l’élite, les bookmakers placent nettement Lyon comme favori.

A domicile, l’OL est donné largement favori sur l’ASSE

Les cotes de victoire reflètent l’optimisme lyonnais : une victoire des Gones est cotée à 1,35, tandis qu’un succès des Verts atteint 7,2. Quant au match nul, il se situe à 5,3, témoignant de l’espoir restreint de voir les deux équipes se neutraliser.

Les bookmakers anticipent un score dominé par Lyon. Le 2-0 pour les Gones est coté à 6,6, un résultat qui pourrait refléter l’écart actuel entre les deux formations en termes de dynamique et de qualité de jeu. Une victoire 3-0 pour l’OL, possible si les Lyonnais se montrent intraitables en défense, affiche une cote de 7,4. La probabilité d’une victoire stéphanoise par 1-0 reste plus faible, cotée à 9, illustrant le déséquilibre supposé.

Les tendances misent largement sur Alexandre Lacazette pour faire trembler les filets, avec une cote de 1,85 pour un but. Le capitaine lyonnais, figure de proue du club, sait parfaitement élever son niveau lors des grands rendez-vous, et un but de sa part semble presque incontournable. Georges Mikautadze, autre attaquant en forme, suit de près avec une cote de 1,95, promettant d’ajouter du dynamisme en attaque. Du côté de Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko reste leur meilleure chance offensive, bien qu’avec une cote de 4,2, un signe que son impact est jugé moins probable face à la défense lyonnaise.

Vers un succès lyonnais 2-1 ou 2-0 ?

Si certains espèrent des scores plus spectaculaires, un 3-3 est coté à 36, et une victoire lyonnaise par 5-0 est listée à 17, un pari qui viserait un festival offensif de l’OL. Cependant, le scénario jugé le plus réaliste reste celui d’un succès mesuré de Lyon, avec des scores comme le 2-0 ou 2-1 en tête des cotes.

Entre passion et intensité, ce derby devrait donner une belle opposition, mais les bookmakers sont clairs : les Lyonnais sont donnés gagnants. Reste à voir si les Verts pourront déjouer les pronostics dans un stade qui ne leur a pas souvent souri.