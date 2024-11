OL – ASSE la 2e, les 10 meilleures affluences historiques au Groupama Stadium

Le Groupama Stadium était plein jusqu’à déborder pour la visite de l’ASSE ce dimanche.

Pour la deuxième fois de son histoire, en configuration football, le Groupama Stadium a été le théâtre d’une rencontre disputée devant plus de 58 000 spectateurs. C’était ce dimanche soir pour le retour du derby entre l’OL, le club résident et l’ASSE, le voisin et meilleur rival des Gones.

OL – ASSE à plus de 58 000 spectateurs

Ils étaient 58 082 à garnir les tribunes de l’écrin de Décines-Charpieu, soit la deuxième meilleure affluence historique enregistrée et la plus grosse pour un derby. Le record appartenant toujours à la visite du Paris Saint-Germain et de ses « Galactiques », Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG et l’OM sont de bons client pour Lyon

Le Paris Saint-Germain et avec l’Olympique de Marseille sont d’autres très bons « clients » avec les Verts, pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, car c’est toujours l’assurance d’un stade plein et de recettes conséquemment élevées. Preuve étant qu’au top 10 des affluences historiques du Groupama Stadium, les deux clubs parisiens et marseillais s’y glissent deux fois.

L’historique des meilleures affluences au Groupama Stadium

1. OL – PSG = 58 230 (2022-23)

2. OL – ASSE = 58 082 (2024-25)

3. OL – FC Barcelone = 57 889 (2018-19)

4. OL – OM = 57 709 (2022-23)

5. OL – PSG = 57 624 (2018-19)

7. OL – PSG = 57 582 (2017-18)

8. OL – Juventus = 57 335 (2019-20)

9. OL – OM = 57 287 (2018-19)

10. OL – OM = 57 2026 (2017-18)