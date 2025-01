OGCN – OM. Le scénario de ce choc bouillant selon les bookmakers

Le dernier match de la 19e journée de Ligue 1 s’annonce explosif entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

C’est un duel électrique qui se prépare à l’Allianz Riviera ce dimanche soir, pour cette 19ᵉ journée de Ligue 1. L’OGC Nice, meilleure équipe à domicile cette saison, accueille l’Olympique de Marseille, la plus solide loin de ses bases. Un choc qui ne se limite pas aux statistiques, tant l’animosité entre les deux clubs ajoute une dose de tension à une rencontre déjà décisive dans la course au podium. Mais quel scénario envisagent les bookmakers pour cet affrontement sous haute tension ?

Les opérateurs de paris sportifs prédisent une rencontre équilibrée, presque impossible à départager. La victoire niçoise est légèrement plus probable avec une cote de 2,60, mais Marseille n’est pas en reste avec un 2,65 pour un succès. Le nul, quant à lui, reste une hypothèse plausible à 3,45, témoignant des forces égales en présence.

Parmi les scores exacts, l’hypothèse la plus probable selon les cotes reste un 1-1, coté à 5,10, un résultat classique dans ce genre de duel disputé. Mais si un vainqueur devait émerger, les opérateurs misent sur un succès étriqué : un 1-0 pour l’OGC Nice à 6,50 ou un 0-1 pour l’Olympique de Marseille à 7,00. Cependant, les paris audacieux ne manquent pas. Une victoire 2-1 pour les Aiglons affiche une cote de 7,40, alors qu’un 2-1 pour les Phocéens grimpe à 7,60. Et pour les amateurs de surprises, un score fleuve comme un 3-3 est coté à 40,00, tandis qu’un improbable 5-5 s’envole à plus de 250,00.

Un match aussi tendu sur le rectangle vert que l’ambiance entre les deux clubs ?

Sur le terrain, tous les regards se tourneront vers les principaux artificiers. Gaëtan Laborde, l’un des leaders offensifs de l’OGC Nice, est le favori au GYM pour trouver le chemin des filets à 3,25. Evann Guessand, annoncé titulaire dans la presse suit à 3,55 tandis que Youssoufa Moukoko, complète le trio des buteurs potentiels pour Nice à 3,85. Côté marseillais, les paris se concentrent sur les joueurs offensifs habituels. Mason Greenwood en premier avec une cote à 2,85. Il est suivi de Luis Henrique à 3,55 et Neal Maupay, à 3,65, qui retrouve avec l’OGC Nice, le club qui l’a formé.

Avec un classement de Ligue 1 qui place l’Olympique de Marseille en dauphin du Paris SG et l’OGC Nice à la cinquième place, ce match pourrait bien peser lourd dans la suite de la saison. Les Niçois voudront imposer leur loi à domicile, tandis que les Marseillais espèrent conserver leur invincibilité à l’extérieur. Les bookmakers anticipent un affrontement tactique et disputé, où chaque détail pourrait faire basculer la balance.