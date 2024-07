OGC Nice: Salaire, durée, les détails du contrat de Khéphren Thuram avec la Juventus

Direction la Juventus Turin pour Khéphren Thuram.

Son transfert est proche et l’on peut en prendre pour preuve les propos du sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, qui a confirme en conférence de presse ce mercredi, le départ du joueur de son groupe pour la raison évoquée que son nouveau club ne souhaiterait pas le voir participer aux Jeux Olympiques.

Khéphren Thuram se rapproche de la Juventus Turin

Khéphren Thuram va quitter l’OGC Nice et rejoindre la Juventus Turin, dans le cadre d’un transfert payant estimé proche de 20 millions d’euros avec les bonus (15 millions fixes et 5 millions de primes). Attendrait le plus jeune de la fratrie des Thuram un contrat sur cinq ans au club de la Veille Dame, avec une échéance fixée au soir du 30 juin 2029. Et pour le milieu de terrain de 23 ans, un salaire donné proche de 2 millions d’euros annuels, en net avant impôts, par la presse italienne.

Un salaire augmenté sur ses émoluments avec l’OGC Nice

Soit l’équivalent en Italie, d’un salaire brut annuel de 3,7 millions d’euros. Actuellement, Khéphren Thuram est lié à l’OGC Nice par un contrat prolongé en 2021 jusqu’en 2025, qui lui vaut de gagner l’équivalent de 1,14 millions d’euros par an, ici traduits en brut.