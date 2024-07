OGC Nice: Salaire, durée, ce que Todibo devrait signer avec la Juventus

Ça chauffe entre la Juve et Jean-Clair Todibo.

Annoncé sur le départ de l’OGC Nice, joueur le plus bankable du collectif du GYM, le défenseur Jean-Clair Todibo se rapproche à grands pas de la Juventus Turin. Après l’échec de son transfert à Manchester United, bloqué par l’UEFA, le joueur de 24 ans semble déterminé à rejoindre le club piémontais.

Vers un prêt avec option d’achat de Todibo à la Juventus ?

Les négociations entre les dirigeants niçois et turinois progressent favorablement. Un accord se dessine autour d’un prêt payant d’environ 7 à 10 millions d’euros, assorti d’une option d’achat. Le montant total de l’opération avoisinerait les 35 millions d’euros. Côté salaire, Todibo devrait percevoir 2,5 millions d’euros nets par an, soit environ 4,63 millions bruts.

Pour la Juventus, l’impact financier de ce transfert sur la saison 2024-2025 se situerait entre 11,63 et 14,63 millions d’euros, en combinant le coût du prêt et la rémunération du joueur.

Le club niçois souhaite finaliser le transfert d’ici la fin du mois. Si les derniers détails sont réglés rapidement, Jean-Clair Todibo pourrait bientôt arborer le maillot bianconero et découvrir la Serie A.