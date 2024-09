Nike prolonge jusqu’en 2031 avec le Stade Toulousain, le Racing 92 ET le RC Toulon

Doubles et longues prolongations de Nike avec deux clubs du Top 14.

Trois annonces de nature identique, publiée dans le meme timing, qui concernent trois clubs d’un même championnat du Top 14 rugby et pour une même durée de prolongation. Tels sont les renouvellements de contrats opérés par Nike avec, d’une part le Stade Toulousain, et d’une autre, le Racing 92 et le RC Toulon.

Des contrats longs signés avec le Stade Toulousain, le RC Toulon et le Racing 92

La marque à la virgule est désormais liée aux deux équipes jusqu’en 2031, une fidélité rare dans le monde du sponsoring sportif. Si le partenariat avec le club francilien et celui de l’équipa varoise sont plus jeune, débuté l’un et l’autre en 2021, avec le Stade Toulousain, c’est une histoire qui dure depuis pas moins de 31 saison. Nike a donc été associés à tous les succès sportifs récents du club : 13 Boucliers de Brennus, 6 Champions Cup, 2 Challenges Yves du Manoir et 1 Coupe de France de Rugby à XV.