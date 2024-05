Nike prolonge avec l’équipe de France jusqu’en 2034

La FFF va poursuivre sa collaboration avec Nike jusqu’en 2034.

Les discussions ont tourné court rapidement. Alors qu’il se murmurait la possibilité d’un retour d’Adidas sur le maillot des Bleus, la Fédération Française de Football (FFF) vient d’annoncer la prolongation de son partenariat avec Nike, son équipementier sportif actuel, jusqu’en 2034. Cette extension fait suite à une décision unanime du Comité exécutif extraordinaire de la FFF, présidé par Philippe Diallo, qui a validé l’offre de Nike après une procédure d’appel d’offres intense.

Le nouvel accord, qui couvrira les saisons sportives 2026-2027 à 2033-2034, confirme Nike comme l’équipementier officiel de l’ensemble des équipes de France, des sélections nationales de jeunes, ainsi que des arbitres. De plus, un volet spécifique est dédié au football amateur, reflétant l’engagement commun de Nike et de la FFF envers le développement de ce sport à tous les niveaux.

Nike reste l’équipementier officiel des Bleu(e)s jusqu’en 2034

« Je suis particulièrement fier et heureux de la confiance renouvelée de Nike envers la FFF, se réjouit par communiqué le président de la FFF », Philippe Diallo. « Le renouvellement de notre partenariat et l’accord trouvé positionnent la FFF parmi les toutes premières organisations sportives au monde. Lors de mon élection j’avais pris l’engagement d’assurer la pérennité de la FFF, dans toutes ses dimensions : sociétales, diversité, développement de la pratique du haut niveau, du football féminin et du football amateur. Ce partenariat avec Nike, avec qui nous partageons une vision et des objectifs communs, permet de se donner les moyens d’y contribuer activement, au moins pour la prochaine décennie ! »

Un contrat entre les 50 M€ du précédent et les 100 M€ signés avec l’Allemagne ?

« En 15 ans de partenariat entre Nike et la FFF, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat pour servir de catalyseur à la croissance et à l’investissement dans le football amateur en France, en accélérant la croissance du football féminin à tous les niveaux, et en amplifiant encore la FFF en tant qu’icône internationale de la performance et du style », ajoute les représentants de la marque américaine.

L’équipe de France est l’une des nations fortes du football international. Les chiffres financiers de cette nouvelle association ne sont pas encore connus mais l’on peut logiquement penser qu’il dépassent les 50 millions d’euros du contrat précédent pour s’approcher des 100 millions que Nike vient de signer avec la Fédération allemande de football.