Francis Ngannou fait son grand retour dans le MMA, opposé ce samedi à Renan Ferreira.

Ce samedi 19 octobre, le champion le plus en vue du MMA effectue son grand retour dans l’octogone lors de l’événement PFL Super Fights, face à un impressionnant Brésilien. Un combat attendu par tous les fans de MMA, après une absence de près de deux ans du Camerounais dans la cage. Connu pour ses frappes dévastatrices, « The Predator » cherche à reprendre sa place parmi l’élite du MMA, après une incursion mouvementée dans la boxe anglaise. Ce clash Ngannou – Ferreira 2024 en direct live streaming sera à suivre sur la plateforme DAZN en soirée.

Le dernier combat en MMA de Ngannou remonte à janvier 2022, où il avait dominé le Français Ciryl Gane par décision unanime, conservant ainsi son titre de champion des poids lourds de l’UFC. Mais après cette victoire, Ngannou a pris un chemin inattendu en se lançant dans la boxe, affrontant notamment Tyson Fury dans un duel mémorable. Malgré une défaite honorable face au champion britannique, la récente déroute contre Anthony Joshua en boxe anglaise a laissé des interrogations sur l’état de forme de l’ancien champion du monde UFC.

Un colosse brésilien pour le retour de The Predator dans la cage

Pour son retour en MMA, Ngannou se mesure à un véritable colosse : Renan Ferreira. Le Brésilien, réputé pour sa puissance et son grappling redoutable, est l’un des combattants les plus dangereux de la Professional Fighters League (PFL). Avec ses 2,08 mètres et un style explosif, Ferreira reste sur une victoire express contre Ryan Bader, l’ayant mis K.O. en seulement 21 secondes. Cette confrontation entre ces deux titans promet un affrontement spectaculaire dans l’octogone. Elle devrait aussi rapporter gros aux deux combattants.

Une soirée entière dédiée au MMA

L’événement PFL Super Fights : The Battle of the Giants se tiendra à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite. Le combat principal entre Francis Ngannou et Renan Ferreira est prévu aux alentours de 22h (heure française) ce samedi 19 octobre. Le tout sera diffusé en direct sur la plateforme DAZN, accessible en Pay-Per-View. Outre ce choc de poids lourds, la soirée mettra également à l’affiche Cris Cyborg, championne du Bellator, contre Larissa Pacheco, et Johnny Eblen face à Fabian Edwards.