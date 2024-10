Arthur Cazaux. Combien va-t-il gagner de son tournoi de Shenzhen ?

Arthur Cazaux est en finale du Challenger de Shenzhen en Chine.

Tête de série numéro 1 du Challenger de Shenzhen en Chine, Arthur Cazaux assume son statut de favori. Le tennisman montpelliérain, 87e joueur mondial, disputera la finale du tournoi ce dimanche à l’aube en Français (aux environs de 5h du matin chez nous), face à l’Américain Mackenzie McDonald, 137e à l’ATP et tête de série numéro 5.

Un peu plus de 16 000€ s’il gagne le Challenger de Shenzhen

En demi-finale, Arthur Cazaux a facilement écarté le local Yan Bai, en deux sets, 6-4, 6-0. Ce succès lui garanti une prime minimale de 10 730 dollars (9 866 euros) et 50 points au classement mondial du tennis. Mais il peut viser bien plus, le double quasiment, soit 18 230 dollars (16 762 euros) promis au vainqueur, plus 100 points à l’ATP.

Arthur Cazaux a l’Open d’Australie 2025 dans la raquette

Un succès lui permettrait aussi d’entrevoir la possibilité de se qualifier directement dans le grand tableau de l’Open d’Australie 2025, là où il a justement produit sa meilleure performance en carrière avec un huitième de finale perdu face au Polonais Hubert Hurkacz, mais après avoir notamment éliminé le Norvégien Ruune. Cette performance lui avait valu de gagner 375 dollars australiens (231 317 euros), qui constituent la grosse majorité de ses gains de la saison 2024, à 734 968 euros au cumul de toutes ses performances.