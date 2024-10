Real Madrid. L’explication derrière l’image effacée de Mbappé

Dans le timing qui jalonne l’actualité de Kylian Mbappé, l’information pouvait d’autant moins passer inaperçue. Mardi, le Real Madrid a publié sur ses réseaux sociaux, une image commerciale liée à son partenaire technique Adidas. Elle met en avant plusieurs joueurs de son collectif et ne présente au demeurant rien de polémique.

Sauf que le même jour, quasiment au même moment, Jude Bellingham, la nouvelle star montante de la marque allemande, a lui aussi posté le cliché sur lequel est visible tout sourire, Kylian Mbappé. Ni une, ni deux, la toile s’est enflammée, supposant que ce retrait de l’attaquant français pouvait être lié à son actualité suédoise et à une plainte pour viol qui entoure son voyage à Stockholm, sans que l’on ne sache véritablement à quelle point elle peut-être liée à sa personne. Sur ce dossier, le joueur se dit serein, le Real Madrid également.

Honoured to be a part of something so special🤍💜 pic.twitter.com/0H26XPuYcL

