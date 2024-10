Les primes de la Diagonale des fous 2024

Course exceptionnelle à la hauteur de celles et ceux qui la gagnent, la Diagonale des fous 2024 n’est en revanche pas très rémunératrice.

Dans un temps canon de 23h25’02, Mathieu Blanchard a remporté ce vendredi soir, la Diagonale des fous 2024, l’ultra-trail organisée annuellement sur l’île de la Réunion. Autrement appelé Grand Raid, il est l’un des 4 et le dernier Major de la saison sportive avec Western States, la Hardrock 100 et l’UTMB.

Mathieu Blanchard a bouclé le parcours de 175 km (et 10 150 mètres de dénivelé positif), avec 43 minutes d’avance sur son dauphin, Jean-Philippe Tschumi. C’est une performance colossale et à la fois « peu » rémunératrice, puisque gagner la Diagonale des fous 2024 rapporte un milieu d’euros à ses auteurs, hommes et femmes. Mille euros, plus un trophée, était précisément la récompense offerte aux lauréats de l’édition 2023.

Un milier d’euros et un trophée au vainqueur de la Diagonale des fous 2024

Les cinq premiers recevaient un trophée et une prime d’argent, de l’ordre de 600 euros au deuxième, 500 au troisième, 400 au quatrième, 300 au cinquième. Le sixième n’avait pas le trophée, mais un bonus de 100 euros et les quatre suivant recevaient un bon d’achat. Il se dit, sans qu’il n’y ait eu confirmation, que la prime du vainqueur pour s’élever à 1 200 euros, cette année 2024.

Cela reste tout de même très inférieur à d’autres courses du genre, à commencer par la cousine alpestre, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc qui a récompensé son vainqueur récent de la somme de 20 000 euros. Longtemps les courses d’ultra-trail sont demeurées vierges de primes, mais avec la notoriété croissante, l’arrivée de diffuseurs TV et de sponsors rémunérateurs, la pratique s’est largement professionnalisée, au même titre que les athlètes les plus chevronnés.