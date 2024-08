Les primes de l’UTMB 2024

Les vainqueurs hommes et femmes de l’UTMB 2024 recevront une même prime, au double de ce qu’elle était précédemment.

Alors que les coureurs en terminent ce samedi sur les pentes alpines, celles et ceux qui termineront dans les premières places de l’UMB 2024 percevront des primes records, dans l’histoire de la très populaire et fantasmée course d’ultra-trail. Cela, parce que le groupe UTMB a annoncé quelques mois en arrière, l’augmentation du prize money de la course.

Les vainqueurs de l’épreuve phare à Chamonix verront ainsi leurs gains passer de 10 000 à 20 000 euros. Cette augmentation concerne également trois autres courses majeures du circuit : Val d’Aran en Espagne, Chiang Mai en Thaïlande et Kodiak en Californie. Sur ces épreuves, les premiers de chaque distance (50 km, 100 km et 100 miles) recevront désormais 5 000 euros.

Égalité hommes-femmes

Un prize money record pour cet UTMB 2024

Un point crucial de cette réforme est l’instauration de la parité entre hommes et femmes pour les récompenses. Que ce soit lors des finales à Chamonix ou sur les trois « Majors » mentionnées, les athlètes masculins et féminins recevront des primes identiques. Autre nouveauté : le prize money sera désormais distribué jusqu’à la dixième place, contre seulement les trois premiers auparavant. Cette mesure vise à récompenser un plus grand nombre de performances de haut niveau.

Un investissement conséquent

Au total, le prize money de cet UTMB 2024 est d’un demi-million d’euros. Cela peut être moindre que sur certaines épreuves de triathlon, marathon ou athlétisme, mais dans le monde de l’ultra-trail, les primes ne sont pas encore courantes partout. Elles ont notamment été introduite en l018, par l’organisateur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Détail des primes de l’UTMB 2024