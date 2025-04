RC Lens – ASSE. Le scénario du match selon les bookmakers

Un choc à l’historique des deux équipes, mais sur le papier, le RC Lens est largement favori.

En cette 28e journée de Ligue 1, le RC Lens, actuel 9e au classement, s’apprête à recevoir l’AS Saint-Étienne, en difficulté à la 17e place. Les bookmakers ont livré leurs pronostics, et le scénario qu’ils imaginent semble plutôt clair : les Sang et Or sont largement favoris face aux Verts.

Les opérateurs sportifs ne laissent guère de place au doute : le RC Lens est donné vainqueur à 91% avec une cote de 1,53. Le match nul apparaît comme un résultat peu probable (seulement 5% de chances, cote à 4,45), tandis qu’une victoire stéphanoise relèverait presque de l’exploit selon les bookmakers avec une cote de 5,50.

Lens qui s’impose 2-0 face à l’ASSE en plus probable

Si l’on s’intéresse aux scores exacts envisagés, les bookmakers penchent pour une victoire lensoise par un écart raisonnable. Le 2-0 en faveur des locaux (cote à 7,40) et le 1-0 (cote à 7,85) sont les résultats les plus probables. Une victoire plus large à 3-0 reste envisageable avec une cote de 10,50.

Côté match nul, le 1-1 semble être le score de parité le plus plausible (cote à 7,45), devant le 0-0 (15,80) et le 2-2 (13,80). Quant à une victoire stéphanoise, les bookmakers l’imaginent plutôt sur le score de 0-1 (cote à 16,20) ou 1-2 (15,20).

Avec des buts de Goduine Koyalipou et M’bala Nzola ?

Dans le secteur offensif lensois, les bookmakers mettent en avant deux hommes pour trouver le chemin des filets : Goduine Koyalipou et M’bala Nzola, tous deux crédités d’une cote identique de 2,33 pour marquer. Gabin Capuano suit de près avec une cote de 2,46. Du côté stéphanois, Lucas Stassin apparaît comme la menace principale avec une cote de 4,10 pour inscrire un but, devant Ibrahim Sissoko (4,40) et Jibril Othman (4,45).

Au vu de ces cotes, le scénario le plus probable selon les bookmakers serait une victoire maîtrisée du RC Lens, possiblement sur le score de 2-0, avec des réalisations signées Koyalipou ou Nzola. Les Lensois, portés par leur public de Bollaert-Delelis, devraient logiquement s’imposer face à des Stéphanois en difficulté au classement.

L’ASSE, en position de relégable, tentera certainement de résister, mais les bookmakers ne semblent pas croire à l’exploit des hommes de la Loire dans ce déplacement périlleux face à un RC Lens qui vise une place européenne en cette fin de saison.