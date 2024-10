Ngannou – Ferreira, combien vont-ils gagner de leur combat ?

Francis Ngannou a financièrement bien négocié son retour dans une cage du MMA.

Justement interrogé à ce sujet, ce samedi, dans les colonnes du journal L’Equipe, Francis Ngannou, d’ordinaire prolixe sur le sujet, garde l’information pour lui. Secrète. « Quelle sera votre bourse pour le combat ? », lui demande le journaliste. « Je ne vous le dirai pas », rétorque le champion de MMA. « Mais avant, vous donniez le montant de vos bourses, répondiez aux appels… », poursuit l’interlocuteur face auqueul Ngannou balaie le sujet, d’une métaphore plutôt évocatrice : « Oui, mais les choses ont changé. Disons qu’aujourd’hui, c’est le temps des récoltes. Avant, c’était le temps de semer ».

Il faut comprendre de cet échange que les prétentions salariales de Francis Nagnnou ont changé avec ses titres et sa notoriété croissante. Elles ont de surcroît bondi en flèche, quand il a quitté la cage du MMA pour s’essayer au ring de la boxe, face à des Britanniques parmi les meilleurs chez les lourds : Tyson Fury et Anthony Joshua. Face à ce dernier, qui lui a fait essuyé le premier KO de sa carrière au 2e round, The Predator a gagné la coquette somme de 18 millions de dollars, mais deux fois moins que son adversaire.

Une prime 5 fois supérieure à Ngannou qu’à Ferreira son adversaire

Cette nuit à Riyad, Ngannou revient à ses premiers amours du MMA en affrontant pour la Professional Fighters League (PFL), le Brésilien Renan Ferreira. La bourse sera moindre pour Ngannou, qui selon les estimations des médias US approchera un cachet à « 8 chiffres », qui devraient être de l’ordre de la dizaine de millions de dollars. En revanche, la prime sera plus conséquente pour son adversaire de 34 ans et 10 centimètres plus grand que lui (2m3 contre 1m93). Car Forbes rapporte qu’avant de rejoindre la PFL, le champion de l’UFC a négocié que ses adversaires soient rémunérés à au moins 2 millions de dollars. C’est-à-dire au double de ce que Renan Ferreira a perçu en remportant l’édition 2023 des lourds de la PFL.

Ce Battle of the Giants, premier combat du retour de Ngannou dans la cage depuis sa victoire sur le Français Ciryl Gane en janvier 2022 va se disputer à la Kingdom Arena de Riyad (Arabie Saoudite). La soirée débutera aux environs de 22h à l’heure française. Ce choc entre Francis Ngannou et Renan Ferreira sera le main event d’une soirée entière dédiée au MMA.