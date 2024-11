Neymar. But, minute jouée... Combien a-t-il coûté à Al-Hilal depuis son arrivée ?

L’échec de Neymar en Arabie Saoudite traduit par les chiffres…

Recruté à prix d’or à l’été 2023 pour 90 millions d’euros, Neymar devait être la pierre angulaire d’une nouvelle ère pour Al-Hilal et le football saoudien. Mais un an et demi plus tard, le bilan du prodige brésilien est désastreux, aussi bien sur le plan sportif qu’économique. Entre blessures récurrentes, temps de jeu famélique et rendement insuffisant, le rêve saoudien s’est transformé en un cauchemar coûteux pour le club de Riyad.

17 million le match de Neymar avec Al-Hilal

En seulement sept matchs officiels disputés, Neymar n’a accumulé que 428 minutes sur le terrain, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Une série de blessures, dont une rupture du ligament croisé et une nouvelle alerte musculaire en octobre dernier, a considérablement réduit son impact. Selon les calculs produits par GiveMeSport, le joueur aurait coûté : la rondelette somme de 280 374 euros par minute jouée, 17,1 millions d’euros par match ou encore 120 millions d’euros par but inscrit.

Ces montants astronomiques ne prennent même pas en compte les privilèges supplémentaires tels que l’usage de jets privés ou les somptueuses résidences mises à sa disposition. Avec un salaire annuel de 80 millions d’euros, Neymar est l’un des joueurs les mieux payés au monde. S’ajoutent à cela des bonus liés à ses performances et des revenus publicitaires, portant son coût total à des sommets vertigineux. Une somme difficile à justifier pour un joueur dont l’apport sportif reste, pour l’heure, largement inférieur aux attentes.

Symbole de l’essoufflement de sa carrière, la valeur marchande de Neymar a plongé. Estimé à 180 millions d’euros en 2018, son prix avait chuté à 80 millions lors de son transfert en Arabie saoudite. Aujourd’hui, après une année quasi blanche, il est évalué à seulement 30 millions. Ce déclin reflète non seulement sa baisse de régime sur le terrain, mais aussi sa fragilité physique, qui limite sérieusement ses perspectives de rebond.

Un échec ronflant prélude à un départ anticipé du joueur ?

Face à cet échec retentissant, la séparation entre Neymar et Al-Hilal semble inévitable. Plusieurs rumeurs circulent quant à sa prochaine destination. Certains évoquent un retour au Santos, son club formateur, tandis que d’autres imaginent un exil en MLS, où l’Inter Miami de David Beckham pourrait reconstituer le légendaire trident MSN avec Messi et Suárez.

Une chose est sûre : l’expérience saoudienne de Neymar restera dans les annales comme un exemple éclatant des défis que posent les investissements massifs dans des stars en déclin. Al-Hilal, malgré ses ressources quasi illimitées, devra repenser sa stratégie pour éviter de répéter de tels fiascos.