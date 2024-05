Nadal: Les hommages de ses sponsors après sa sortie à Roland-Garros 2024

De l’émotion pour tous y compris les sponsors qui accompagnent la carrière de Rafael Nadal.

Il y avait de l’émotion hier en fin d’après-midi à Roland-Garros 2024, à l’instant d’entendre Rafael Nadal prendre la parole, pour adresser des remerciements qui sonnent comme ceux d’une sortie possible et définitive, de la légende de la terre battue de son tournoi favori. Battu en trois sets (3-6, 6-7, 3-6) par Alexander Zverev, l’Espagnol est sorti tête haute et sans démériter, face à un adversaire légitimement prétendant au titre.

Le silence de Nike tranche avec les émotions des autres sponsors

Nadal s’est incliné, sa sortie est prématurée, mais elle n’a pas laissé insensible les marques qui le soutiennent depuis plus ou moins longtemps. La plupart ont réagi sur les réseaux sociaux à l’exception notable ce mardi matin de son équipementier Nike. Babolat, son autre fournisseur, raquettes, cordages et bagageries y est lui allé de sa dédicace, quelques jours après avoir célébré avec tous ses ambassadeurs les trente ans de sa première raquette.

Des remerciements en pagailles pour le champion Rafael Nadal

Reprenant une phrase de son poulain, « Si c’est la dernière fois, j’ai adoré », le groupe français salue le joueur qu’elle a accompagné dans tous ses succès. « Parfois, tout ce dont tu as besoin est d’imaginer que tu as une nouvelle opportunité », poursuit Telefonica qui remercie l’Espagnol pour l’exemple qu’il représente. Dans la même veine, le constructeur automobile Kia écrit que le « Résultat ne change pas ton héritage » et remercie le joueur pour « toutes ses batailles ».

Aucun adjectif, dans aucune langue, ne peut suffire à décrire l’empreinte que Rafa Nadal a laissé »

Plus lyriques enfin sont les messages d’abord de la marque de service numérique Infosys, l’un de ses plus récents commanditaires : « Nous espérons revoir Rafael Nadal de retour à Roland-Garros 2025, mais sinon, il a laissé une impression durable à Roland-Garros qui ne pourra jamais être égalée. Son héritage restera gravé à jamais dans la terre battue sacrée. Merci Rafa! ». Quant à la maison horlogère Richard Mille elle écrit : « Une carrière spectaculaire. Des réalisations incroyables. Une culture de la victoire exceptionnelle. Aucun adjectif, dans aucune langue, ne peut suffire à décrire l’empreinte que Rafa Nadal a laissé sur le monde du tennis, et au-delà ».

Rafael Nadal, 37 ans, a gagné quatorze fois le Grand Chelem parisien, une performance unique que probablement nul ne battra. En tout cas pas de notre vivant.