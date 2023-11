Mondial de handball 2023: Les primes promises aux joueuses de l’équipe de France

Le Mondial de handball 2023 débute ce jeudi pour l’équipe de France.

Les Bleues, vice-championnes du monde en titre, ont un objectif clair en tête au Mondial de handball 2023 : reconquérir le titre, déjà tombé dans leur escarcelle en 2003 et 2017. Pour cela, elles devront passer par une phase de poules, puis une deuxième phase de groupes, avant d’enchaîner les matchs couperets des quarts de finale à la grande finale.

Jusqu’à 40 000 € par joueuse en cas de victoire au Mondial de handball 2023

En cas de succès final, les joueuses d’Olivier Krumbholz empocheront une prime de 40 000 euros par tête. En cas de médaille d’argent, ce sera 25 000 euros et 20 000 euros pour la troisième place. Ces primes sont versées par la Fédération française de handball, qui, depuis plusieurs années maintenant, rétribue à la même hauteur les hommes et les femmes durant les compétitions internationales.

Un tournoi à cheval sur trois pays scandinave qui début ce jeudi pour la France

Ce Mondial débute ce vendredi 29 novembre pour les Bleues, par un premier match dans le groupe B face à l’Angola. La Slovénie et l’Islande sont les deux autres nations pensionnaires de la poule. Le Mondial de handball 2023 se dispute à cheval sur trois pays, le Danemark, la Suède et la Norvège. Il a débuté ce mercredi 29 novembre et se poursuivra jusqu’au 17 décembre.