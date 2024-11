MMA. Tom Aspinall a reçu une fortune pour être remplaçant à l’UFC 309

Une indiscrétion filmée révèle la généreuse compensation accordée au champion intérimaire des poids lourds de l’UFC, Tom Aspinall, pour son rôle de remplaçant lors du combat entre Jon Jones et Stipe Miocic à l’UFC 309, dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans un vlog publié sur YouTube, le combattant britannique a involontairement dévoilé un échange de SMS avec Hunter Campbell, co-fondateur de l’UFC, montrant le montant de 200 000 dollars versé pour sa disponibilité le soir du combat. Une somme qui justifiait l’interdiction formelle de consommer de l’alcool jusqu’à l’entrée des combattants dans l’octogone, comme l’a appris Aspinall, contraint de patienter dans le salon VIP du Madison Square Garden.

Leaked message from Tom Aspinall’s manager reveals a hilarious exchange with Hunter Campbell

« For $200k, l’d very much appreciate if he can wait until they walk.

I’ll kill myself if I say yes and something crazy happens » – Hunter Campbell pic.twitter.com/s15m7Ml2te

— Casual MMA (@CasualMMAinc) November 18, 2024