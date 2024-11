Jon Jones – Stipe Miocic. Combien vont-ils gagner de leur combat à l’UFC 309 ?

C’est un combat qui va rapporter gros à Stipe Miocic, mais plus encore à son adversaire, Jon Jones.

Le combat entre Jon Jones et Stipe Miocic à l’UFC 309, qui se tiendra au Madison Square Garden de New York cette nuit du 16 au 17 novembre en France, s’annonce comme l’un des plus lucratifs de l’histoire de l’UFC.

Champion des poids lourds en titre, Jon Jones devrait toucher un montant garanti de 3 millions de dollars. Mais cette somme pourrait grimper bien plus haut grâce aux points de partage sur les ventes de pay-per-view (PPV), selon les estimations. Si l’événement dépasse les 800 000 ventes, Jones pourrait toucher jusqu’à 12 millions de dollars au total, une performance financière exceptionnelle, surpassant son précédent record de 3,54 millions pour son combat contre notre Français Ciryl Gane, en mars 2023.

Vers un prize money record pour Jon Jones à l’UFC 309

Pour Stipe Miocic, ancien champion des poids lourds, le cachet de base est estimé à 1 million de dollars. Grâce aux mêmes bonus liés au PPV, ses gains pourraient atteindre 3 millions, un chiffre qui serait un record personnel. Miocic, qui n’a pas combattu depuis 2021, voit dans ce match une occasion de marquer l’histoire, tant sportivement que financièrement. L’ancien champion des lourds avait déjà empoché 1,19 million lors de ses affrontements contre Daniel Cormier et Francis Ngannou.

Le reste de la carte propose également des bourses conséquentes. Charles Oliveira et Michael Chandler toucheront chacun 500 000 dollars garantis, avec la possibilité d’atteindre le million en cas de fort succès en pay-per-view. Le total des rémunérations pour cet UFC 309 pourrait dépasser les 10 millions de dollars, selon les projections, avec la majeure partie allant à Jones et Miocic. Mais au-delà des chiffres, cet affrontement représente un choc générationnel et stylistique qui pourrait redéfinir les dynamiques de la catégorie reine.