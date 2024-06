Michael Ballack vend une Ferrari de 1960 aux enchères… à 15 M€

Une Ferrari appartenant à Michael Ballack va être vendue aux enchères.

L’ex-star de Chelsea et international allemand, Michael Ballack, est sur le point de vendre sa Ferrari ultra-rare pour la somme impressionnante de 15 millions d’euros. Acquise il y a 16 ans, durant son passage à Stamford Bridge, cette voiture de collection est un véritable trésor automobile.

Images de l'exceptionnelle Ferrari de Michael Ballack à vendre aux enchères Image 1 parmi 7

Une Ferrari 250 GT SWB California Spider aux enchères

Ballack, 47 ans, a acheté cette Ferrari 250 GT SWB California Spider grâce à son amitié avec la légende de la Formule 1, Michael Schumacher. C’est cette relation qui a intensifié sa passion pour les voitures de sport, en particulier celles de la marque Ferrari. La 250 GT SWB California Spider est une voiture emblématique, capable d’atteindre une vitesse maximale de 233 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,2 secondes.

Ballack la doit à son amitié avec Michael Schuamcher

Cette Ferrari, considérée comme l’une des voitures les plus rares et les plus précieuses de l’histoire, sera mise aux enchères en Californie par RM Sotheby’s. Un porte-parole de la maison de vente a déclaré au Sun : « »Il est rare de trouver une voiture qui coche toutes les cases de ce qui rend une automobile exceptionnellement collectionnable, comme le fait cette California Spider. En tant qu’icône parmi les icônes, elle occupe une place unique dans l’histoire de Ferrari. »

C’est plus que le total des transferts de l’ex meneur allemand

La Ferrari 250 GT SWB California Spider de Ballack est la toute première de son modèle, ayant été la voiture d’exposition de Ferrari au Salon de l’Automobile de Genève en 1960. Ballack a su préserver ce joyau automobile pendant 16 ans, le maintenant dans un état impeccable. Cette vente pourrait rapporter à Ballack bien plus que le montant total de ses transferts en carrière, qui s’élèvent à environ 8,1 millions d’euros.

Ballack, qui a commencé sa carrière en 1995, a rejoint des clubs prestigieux comme le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich et Chelsea, avant de terminer sa carrière à Leverkusen. Découvrez son exceptionnelle Ferrari en images dans le diaporama ci-dessus.