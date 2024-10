MHSC. 6 entraîneurs libres pour remplacer Michel Der Zakarian

Jean-Louis Gasset pourrait-il revenir au chevet du MHSC, un club qui lui est particulièrement cher ?

Interrogé par le diffuseur, dans la foulée de la lourde défaite concédée à l’OM (0-5), qui a scellé l’avenir de Michel Der Zakarian sur le banc, Laurent Nicollin, président et propriétaire du Montpellier HSC confesse : « Je n’avais pas anticipé, pas prévu. » Avant d’en dire un peu plus sur le profil du technicien souhaité : « Il en faut un qui veuille mettre les mains dans le cambouis et récupérer une équipe en difficulté. C’est jamais évident. On va essayer de trouver quelqu’un qui a un ADN un peu proche du nôtre, qui est prêt à relever le défi et partir au combat. »

Il paraît assez évident que le patron du MHSC se tournera vers le marché des entraîneurs contractuellement libres, sans quoi il devra payer une indemnité de transfert, en plus de celle à prévoir pour accompagner l’éviction de Der Zakarian. Des profils taillés pour un maintien et possiblement dans la norme budgétaire du club, il en est certains de disponibles. Qui dit « opération sauvetage », dit notamment Pascal Dupraz. Son passage musclé au TFC lui a valu cette réputation, toutefois ternie par l’expérience stéphanoise.

Sortir Gasset ou Gastien de leur retraite du football ?

A moins de sortir de leur retraite Jean-Louis Gasset, l’homme fidèle de la famille Nicollin, ou Pascal Gastien, qui a fait des merveilles pendant plusieurs saisons avec le Clermont Foot. Le premier a déjà replongé au chevet de l’OM la saison dernière, quand au deuxième, à 60 ans, il peut encore remettre le couvert et son salaire avec Clermont (40 000 euros brut mensuels) était en phase avec les moyens du MHSC.

Potentiellement plus chers, Vahid Halilhodzic et Philippe Montanier. Le premier est le plus âgé de ce sujet (72 ans), mais homme à poigne, qui de surcroît connait très bien le championnat de France, il a le pédigrée pour pareille mission. L’autre a obtenu d’excellents résultats avec le TFC, qu’il a d’abord hissé de Ligue 2 en Ligue 1, avant de le maintenir puis de gagner la Coupe de France.

Reste le moins expérimenté Pierre Aristouy, que le FC Nantes a d’abord promu de la réserve à l’équipe fanion, avant de l’écarter en dépit de résultats plutôt probants dans le contexte nantais de l’époque. C’était il y a un an presque tout pile et depuis, le jeune technicien de 44 ans n’a pas retrouvé de club.