Messi, Busquets, Suarez… Les salaires des joueurs de l’Inter Miami en 2024-2025

Douze millions plus élevées que celle du Toronto FC, le double des deux franchises de Los Angeles : telle est la masse salariale de l’Inter Miami, cette saison 2024-2025.

Il rapporte énormément à la MLS, un récent rapport l’illustre, qui stipule que le championnat nord-américain de football est en passe de dépasser celui très populaire de la LNH, la Ligue national de hockey. Et en même temps, il coûte cher à son employeur notamment. Il, c’est Lionel Messi qui demeure cette saison 2024-2025 encore, le footballeur le mieux payé du championnat, d’après les données ajournées, par le syndicat de la MLS.

Lionel Messi absorbe la moitié des salaires de l’Inter Miami

Avec l’Inter Miami, Lionel Messi gagne un salaire de base de 12 millions de dollars, qui s’élève à 20 446 667 dollars, à l’ajout de toutes les compensations. Avec lui, la franchise chère à David Beckham revendique la plus grosse masse salariale de toute la MLS, à 41,7 millions de dollars (38,5 M€), dont la quasi moitié est au bénéfice de l’argentin. Son ancien partenaire au FC Barcelone, Sergio Busquets campe avec lui le podium des plus gros salaires de la ligue, où se glisse, à la 2e place l’attaquant du Toronto FC, Lorenzo Insigne (14,2 M€).

Sergio Busquets, la (très) grosse augmentation

Busquets est le plus grand bénéficiaire de cette nouvelle saison, puisque son salaire a été multiplié par quasiment 8, cela étant notamment rendu possible par le départ de Josef Martínez au FC Montréal. Rien n’a en revanche bougé, pour les deux autres fidèles lieutenants de Lionel Messi, son copain uruguayen Luis Suarez et le latéral, Jordi Alba, ils ont gardé le même salaire d’une saison sur l’autre.

Les salaires des joueurs de l’Inter Miami en 2024-2025

Lionel Messi = 18 011 933 €

Sergio Busquets = 8 072 196 €

Luis Suárez = 1 380 000 €

Jordi Alba = 1 380 000 €

Julian Gressel = 1 004 703 €

Sergiy Kryvtsov = 744 280 €

Facundo Farías = 621 000 €

Leonardo Campana = 664 546 €

Diego Gómez = 463 837 €

Nicolás Freire = 920 000 €

Tomás Avilés = 379 496 €

Drake Callender = 373 436 €

Emerson Rodríguez = 350 244 €

Robert Taylor = 300 748 €

Franco Negri = 314 100 €

David Martínez = 266 652 €

Federico Redondo = 234 600 €

Matías Rojas = 475 334 €

Marcelo Weigandt = 353 931 €

Ian Fray = 115 000 €

Benja Cremaschi = 186 040 €

CJ dos Santos = 87 415 €

Noah Allen = 84 072 €

Ryan Sailor = 82 539 €

Felipe Valencia = 82 539 €

Oscar Ustari = 82 539 €

Yannick Bright = 68 474 €

David Ruíz = 67 528 €

Israel Boatwright = 67 528 €

Santiago Morales = 73 359 €

Lawson Sunderland = 65 968 €

Cole Jensen = 65 968 €

Tyler Hall = 65 968 €

Leo Afonso = 65 968 €