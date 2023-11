Messi et les salaires des joueurs de l’Inter Miami en 2023-2024

Lionel Messi est la premier joueur de l’histoire de la MLS a percevoir un salaire à huit chiffres.

Lionel Messi s’est engagé et soudain, toute la MLS s’en est trouvée chamboulée. Passons l’excitation née outre-Atlantique par l’arrivée du désormais octuple Ballon d’or et de toute le business que cela a généré, pour recruter l’attaquant argentin, l’Inter Miami a franchi toutes les limites jusqu’alors mise en place dans le championnat de football élite du continent nord-américain.

Le salaire de Messi à l’Inter Miami du jamais vu en MLS

Pour lui, la franchise de David Beckham a consenti à signer un salaire de 20 446 667 dollars (19,2 M€), bonus inclus. Du jamais vu dans l’histoire de la discipline dans la Major League Soccer. Pour que cela rentre dans les cases du salary cap, il a fallu que tout le monde s’y mette, sponsors compris ; ceux du club, du diffuseur Apple ou de l’équipementier Adidas, du joueur.

Les renforts d’Alba et Busquets rendus possibles par le départ de Pizarro

Et l’on ne parle ici que de Messi, mais sont arrivés en même temps que lui ses ex partenaires au FC Barcelone, les internationaux espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets. Eux revendiquent des salaires bien moindres, rendus notamment possible par le départ en Europe (à l’AEK Athènes), du milieu offensif Rodolfo Pizarro, anciennement troisième joueur le mieux payé de l’Inter Miami à 3,35 millions de dollars (3,15 M€).

Un écart de 303 entre le joueur le mieux payé et les plus bas salaires de l’équipe

Dans cette équipe de l’Inter Miami, les salaires s’étalent des 67 360 dollars annuels avec bonus (63 482 €) de Lawson Sunderland, Cole Jensen et Harvey Neville aux plus de 20 M$ de Messi. Soit un écart de plus de 300 sur la fiche de paie. Une situation susceptible de faire exploser n’importe quel vestiaire s’il n’était ici question de Messi, nul autre que le plus grand joueur de toute l’histoire du football, à tout le moins à la lecture du nombre de distinctions individuelles reçues.

les salaires des joueurs de l’Inter Miami en 2023-2024

Lawson Sunderland = 67 360 $

Cole Jensen = 67 360 $

Harvey Neville = 67 360 $

Noah Allen = 69 027 $

David Ochoa = 69 360 $

Benja Cremaschi = 69 360 $

Shanyder Borgelin = 69 860 $

CJ dos Santos = 72 660 $

Santiago Morales = 75 693 $

Jake LaCava = 85 444 $

Edison Azcona = 85 444 $

Felipe Valencia = 85 444 $

Ryan Sailor = 85 444 $

Ian Fray = 110 000 $

Robbie Robinson = 231 000 $

Christopher McVey = 244 296 $

Víctor Ulloa = 250 000 $

Dixon Arroyo = 297 708 $

Robert Taylor = 302 900 $

Franco Negri = 317 500 $

Drake Callender = 355 917 $

Tomás Avilés = 387 500 $

Nicolás Stefanelli = 441 667 $

Emerson Rodríguez = 365 700 $

Kamal Miller = 420 000 $

Diego Gomez = 504 167 $

Facundo Farías = 525 000 $

Sergiy Kryvtsov = 614 500 $

Leonardo Campana = 672 329 $

Corentin Jean = 788 400 $

Jean Mota Oliveira de Sousa = 828 750 $

DeAndre Yedlin = 873 750 $

Gregore de Magalhães da Silva = 961 250 $

Leandro González Pírez = 1 095 254 $

Jordi Alba = 1 250 000 $

Sergio Busquets = 1 775 000 $

Josef Martínez = 4 391 667 $

Lionel Mess = 20 446 667 $