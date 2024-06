Mercato 2024-2025: La LFP dévoile les dates des périodes de l’été et de l’hiver

Les dates des marchés des transferts ont été officialisés.

C’est bientôt parti pour la grand messe de l’été qui sera suivi du deuxième de la trêve hivernale. De quoi parle-t-on ? Du mercato bien sûr, l’un des temps forts de la saison 2024-2025 qui débute officiellement le 1er juillet. Avant cela va donc se tenir le mercato, pour les premières semaines tout du mois, jusqu’à la reprise des championnats en août.

Le mercato débute le 10 juin pour la Ligue 1 et la Ligue 2

Pour la Ligue 1 et la Ligue 2 le « mercato estival 2024 débutera le lundi 10 juin 2024 et s’achèvera le vendredi 30 août 2024 à 23h00 », indique la Ligue de football professionnel (LFP). Il sera suivi plus tard du « mercato hivernal 2025 [qui] commencera le mercredi 1er janvier 2025 et se terminera le lundi 3 février 2025 à 23h00. »

Pendant l’intégralité de ces deux périodes, les clubs du football professionnel pourront se renforcer et céder autant de joueurs qu’ils le souhaitent, sans contrainte autre que celle de respecter le budget établi en amont, devant la DNCG.