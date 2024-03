Mbappé: Prix, localisation, commodités… Ce que serait sa maison idéale à Madrid

Où et comment loger Mbappé ? Une question qui va se poser avec son futur transfert.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a déclenché une guerre entre les agences immobilières pour s’assurer de la commission de la vente de ce qui sera sa future résidence dans la capitale espagnole. Alors que l’on spécule sur ses performances sur le terrain et son adaptation au vestiaire merengue, l’attention se porte également sur l’endroit où l’attaquant français établira son domicile en dehors de Valdebebas.

Mbappé, une superstar qui ne se loge pas comme tout le monde

Contrairement aux époques passées, où les joueurs comme Zidane, Beckham ou Ronaldo étaient plus accessibles, l’environnement actuel a changé, avec des joueurs de la taille de Mbappé devenant de plus en plus insaisissables. Le média Marca s’est intéressé au sujet de la maison idoine à Kylian Mbappé en interrogeant pour ce faire, Lydia Martínez, une spécialiste des recherches immobilières aussi spécifiques que celle du joueur du PSG.

Entre 12 et 16 M€ le coût d’une propriété adaptée

Selon Martínez, Mbappé rechercherait un espace spacieux pour ses entraînements, ce qui exclut la possibilité de résider au centre-ville. Cependant, il souhaiterait également être proche des commodités urbaines, ce qui limite les options à des zones telles que La Moraleja, La Finca ou Boadilla del Monte. Le coût de l’investissement ne semble pas être un facteur déterminant pour le joueur, bien que le prix de la propriété soit attendu entre 12 et 16 millions d’euros pour l’achat, et entre 25 000 et 35 000 euros par mois en location.

Les footballeurs ont parfois des demandes insolites

Les préférences des joueurs d’élite incluent souvent des demandes inhabituelles, telles que la présence d’animaux dans le jardin ou des designs intérieurs extravagants. Martínez mentionne des cas où les clients ont demandé des ânes et des poules dans le jardin, ou des salles de bains situées au milieu des chambres, des attentes auxquelles son entreprise est prête à répondre.

En fin de compte, la décision de Mbappé quant à l’endroit où établir sa résidence à Madrid reflétera non seulement ses préférences personnelles, mais aussi son adaptation au mode de vie et à la culture de la capitale espagnole, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre à la fois dans sa carrière de footballeur et dans sa vie en dehors du terrain.