Mbappé futur Jordan ? Nike pourrait créer sa propre marque

Le succès commercial de la marque Jordan inspire Nike qui pourrait reproduire la même formule avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ne serait pas le seul à tirer profit de l’arrivée de Kylian Mbappé. En effet, Nike, son sponsor depuis 2019, réfléchit à créer une ligne de produits dérivés à son nom, à l’instar de Michael Jordan, LeBron James ou Rafael Nadal, d’après les informations d’Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito de Jugones

Comme Jordan Brand, bientôt une marque au nom de Mbappé ?

« C’est un privilège que Nike n’a accordé qu’à trois sportifs mondiaux », explique Eduardo Inda. « Le premier est Michael Jordan, qui a sa propre ligne principale. Le deuxième est LeBron James, et en troisième position, on trouve Rafa Nadal. Kylian Mbappé pourrait être le quatrième à avoir sa propre ligne chez Nike », détaille celui qui est aussi le directeur d’OK Diario.

Le Real Madrid pour accélérer sa carrière ?

Le passage de Mbappé au Real Madrid est vu par Nike comme une opportunité en or pour accroitre la visibilité de la marque à l’échelle internationale. Le club madrilène étant l’une des institutions sportives la plus importante du monde, l’association entre Mbappé et le Real Madrid promet d’être explosive. Conscient de son potentiel commercial, Mbappé a développé une stratégie de « globalisation » de sa marque, avec l’aide de sa mère Fayza Lamari. Son arrivée au Real Madrid ne fera qu’amplifier ce phénomène.

Bientôt un contrat à vie pour Mbappé avec Nike ?

Nike veut garder Mbappé dans ses filets. Le joueur est lié à la marque américaine jusqu’en 2029 avec une clause de confidentialité exorbitante. La marque serait donc sereine et envisagerait même de renégocier le contrat pour le prolonger, voire le rendre à vie, comme c’est le cas avec Michael Jordan.