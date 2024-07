Mbappé: Combien cela pourrait lui coûter de racheter le SM Caen ?

Kylian Mbappé et ses proches auraient des vues sur le Stade Malherbe de Caen.

Kylian Mbappé et ses proches seraient intéressés par le rachat d’un club du football professionnel français et selon une information du journaliste RMC Sport, Daniel Riolo, la famille lorgnerait le Stade Malherbe de Caen. Un intérêt que confirme ce vendredi le quotidien régional local, Ouest France.

Kylian Mabppé et ses proches seraient véritablement intéressés par le SM Caen

Si le nouvel attaquant du Real Madrid a des vues sur la formation normande, c’est peut-être parce qu’il a failli le rejoindre, à l’âge de 13 ans, quand il était encore en formation. Sauf qu’à l’époque en proie à des soucis trésoriers, le club a finalement fait machine arrière. A moins que ce ne soit les ouvertures publiques de l’actionnaire majoritaire, Pierre-Antoine Capton qui résonnent aux oreilles du clan Mbappé. « Si demain, il faut rester à 20, 30 ou 50 % (de l’actionnariat ndlr), c’est possible », disait-il récemment dans un entretien à Ouest-France.

Un club repris en 2020 par l’homme d’affaire Pierre-Antoine Capton

C’est pas le truchement de sa société SMC 10 que Pierre-Antoine Capton opère à la tête du club, il détiendrait selon nos informations à Sportune, 99,7% des parts, le reste étant dilué entre de proches partenaires. Pierre Capton a repris le club en 2020, avec le fonds Oaktree depuis retiré. Le prix de son rachat n’est pas connu, aujourd’hui, si l’on réfère à la logique la plus basique des financiers du football, d’un coût de vente à une fois et demi environ le chiffre d’affaires, le Stade Malherbe de Caen est valorisé entre 22 et 23 millions d’euros.

Des défcits quasi chroniques, mais un effectif professionnel qui se bonifie

Avec toutefois des bémols à opposer. Notamment que depuis sa dernière saison en Ligue 1, au terme de l’exercice 2018-19, le SMC cumule plus de douze millions d’euros net de pertes sèches. Avec pour seul exercice comptable positif celui de la saison 2021-2022, à 1,4 M€ net de bénéfices. Par ailleurs, et même si cela reste marginal sur les derniers exercices de la Ligue 2, le chiffre d’affaires hors trading a baissé au dernier bilan officiel de 2023 à moins de 15 millions d’euros, pour la première fois depuis seize ans et la saison 2006-2007.

En revanche, l’effectif des joueurs professionnels s’est valorisé selon les données fournies par Transfermarkt, de 35,6%, passant d’un estimation 16,3 M€ en septembre 2020 au moment du rachat, à 22,1 millions désormais estimés.

Pertes et bénéfices financiers du SM Caen depuis 2020

2023 = -2,807 M€ net

2022 = +1,339 M€ net

2021 = -10,685 M€ net

2020 = -0,085 M€ net