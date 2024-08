Mayweather – Gotti III: Ce que le combat va rapporter à chacun

Un combat qui va rapporte 20 M$ voire plus à Floyd Mayweather.

Un peu plus d’un an après leur premier affrontement qui s’est conclu en pugilat, par une invraisemblable cacophonie générale sur le ring, Floyd Mayweather Jr. et John Gotti III s’affronteront à Mexico cette nuit dans samedi à dimanche, dans un combat d’exhibition très attendu. Cet événement qui sent la poudre et le souffre promet d’être lucratif, en particulier pour Mayweather.

Ce combat Floyd Mayweather Jr – John Gotti III sera surtout payant pour Money

Bien que retraité du circuit professionnel, Mayweather reste une véritable machine à générer des revenus. Pour ce combat, les estimations suggèrent qu’il pourrait empocher entre 20 et 25 millions de dollars. Un montant certes inférieur à ses précédents records (250 millions contre Pacquiao), mais néanmoins considérable pour un combat d’exhibition.