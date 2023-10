Un nouveau partenaire officiel sur le short du Stade Rochelais en Champions Cup

Les supporters du Stade Rochelais remarqueront l’apparition d’un nouveau sponsor sur les shorts, à l’occasion de la visite du Leinster.

Le Stade Rochelais a annoncé un nouveau partenariat avec le Groupe Millet pour les deux prochaines saisons jusqu’en 2025. Cette collaboration stratégique verra le logo du Groupe Millet déjà présent sur les maillots d’échauffement des joueurs du Top 14, s’ajouter aux shorts portés lors des matchs européens de la Champions Cup.

Le Groupe Millet étend sa collaboration avec le Stade Rochelais

Le Groupe Millet, une entreprise familiale établie dans les Deux-Sèvres depuis plus de 75 ans, est spécialiste de la menuiserie industrielle. Son savoir-faire s’étend à la fabrication de fenêtres et de portes d’entrée sur mesure en bois, PVC, aluminium et multimatériaux.

Un partenariat signé pour deux ans jusqu’en 2025

Le logo du Groupe Millet a déjà fait son apparition sur les tenues d’échauffement de l’équipe en début de saison. Désormais, le partenariat va plus loin, car le logo figurera désormais à l’arrière du short des joueurs lors des matchs de la Champions Cup. Cette visibilité sera effective à partir du premier match de poules contre Leinster, qui se déroulera le 10 décembre prochain au Stade Marcel Deflandre. Ce partenariat est prévu pour les deux prochaines campagnes européennes.