Tour de France: Cinq ans de pois en plus pour E. Leclerc

Le public du tour de France recevra encore quelques années les tee-shirts blancs à pois rouges signés de Leclerc, sur le bord des routes des étapes. @A.S.O./Aurélien Vialatte

Au jour de la présentation officielle du parcours du Tour de France 2023, Amaury Sport Organisation (ASO) aux commandes de la course, annoncent la reconduction pour cinq ans, du contrat noué avec le groupe E. Leclerc. Le géant de la distribution est depuis 2019, un partenaire majeur de la Grande Boucle et la marque associée à l’iconique maillot à pois du meilleur grimpeur. Ilm le restera au moins jusqu’en 2028.

Partenaire majeur du Tour de France au moins jusqu’en 2028

« Avec l’ensemble des adhérents du Mouvement E.Leclerc, nous tirons un bilan très positif de ces premières années de partenariat, réagit par communiqué le patron de l’enseigne, Michel-Edouard Leclerc. Nous savions les valeurs communes partagées avec cette grande course et avec le maillot à pois : l’ancrage régional, la convivialité, la ténacité… mais constater à quel point elles prennent forme sur le terrain et à travers les écrans, à quel point le public reçoit cet événement et la générosité de nos marques – et de nos équipes ! -, c’est vraiment une très grande satisfaction. »

Une marque également associée à Paris-Nice, Paris-Roubaix et l’Étape du Tour de France

Comme précédemment, le distributeur restera également un partenaire associé à d’autres épreuves sous la coupe de ASO : Paris-Nice, Paris-Roubaix et l’Étape du Tour de France. En tant que partenaire majeur, Leclerc est visible sur le maillot à pois, mais également au coeur de la caravane commerciale et tout le long des étapes, pour promouvoir les produits de la marque locale que le groupe soutient.