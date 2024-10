Et encore un nouveau contrat pour Jürgen Klopp

Jürgen Klopp a un nouveau sponsor de plus.

En ce moment, Jürgen Klopp fait l’actualité. Depuis qu’a été annoncé son arrivée prochaine dans le groupe Red Bull en tant que directeur du football, le manager allemand a officialisé coup sur coup deux contrats de sponsoring. Après Trivago la semaine dernière, il devient l’ambassadeur de la marque d’électronique MediaMarktSaturn.

Dans cette collaboration, Klopp prêtera son image à la transformation de MediaMarktSaturn, qui évolue d’une enseigne de vente au détail traditionnelle vers une plateforme omnicanale axée sur l’expérience client. Avec plus de 50 000 employés, l’entreprise voit en Klopp une figure inspirante, capable d’unifier des équipes diverses autour d’objectifs ambitieux – un trait qui résonne fortement avec les valeurs de MediaMarktSaturn, comme l’a souligné Michael Schuld, directeur marketing du groupe.

Klopp devient l’image commerciale de MediaMarktSaturn

« Avec Klopp, nous avons un visage puissant et authentique pour notre entreprise, un leader capable d’inspirer et de rassembler », a déclaré Schuld. Au-delà de l’image, l’entraîneur allemand participera activement à des campagnes publicitaires dans onze pays européens, consolidant le lien entre l’esprit d’équipe et l’innovation qui anime MediaMarktSaturn.

En associant Klopp à ses opérations marketing, MediaMarktSaturn s’appuie sur l’expérience et l’authenticité de ce manager emblématique, bien au-delà des stades de football, pour insuffler un esprit d’excellence et de performance à ses propres équipes et à son public.