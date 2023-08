AS Monaco: Un nouveau sponsor premium sur le maillot de l’ASM

Bang & Olufsen nouveau sponsor sur le maillot de l’AS Monaco.

L’AS Monaco a bouclé un nouveau partenariat avec la marque audio danoise de produits audio et de divertissement, Bang & Olufsen. Cette collaboration permet à Bang & Olufsen de devenir un sponsor premium du club et d’afficher son logo sur le haut du dos des maillots portés par les joueurs de l’équipe monégasque.

Bang & Olufsen sur le dos des maillots de l’AS Monaco

« Nous sommes heureux que Bang & Olufsen intègre la famille des partenaires de l’AS Monaco, se réjouit par communiqué le directeur marketing et revenus de l’ASM, Thibaut Chatelard. A travers son excellence et son sens de l’innovation, Bang & Olufsen ne cesse de réinventer les codes depuis sa création en 1925. Nous nous retrouvons parfaitement dans cette quête de performance et la volonté de repousser les limites. »

« En nous associant à l’AS Monaco, nous souhaitons développer notre notoriété à l’échelle mondiale. La Principauté de Monaco est une destination internationale synonyme de glamour intemporel, et Bang & Olufsen a l’ambition d’apporter à notre public la musique et les expériences du son au travers de nos produits de luxe intemporels », ajoute amel Ouadi, responsable marketing monde de la marque danoise.

De la visibilité au stade et sur les supports de communication en plus

Outre la visibilité sur les maillots des joueurs, Bang & Olufsen bénéficiera également d’une présence au Stade Louis-II ainsi que sur la panneautique officielle du club et ses différents supports de communication. Le partenariat comprend également la création de contenu exclusif en collaboration avec l’AS Monaco, renforçant ainsi l’expérience proposée aux fans et aux invités VIP du club.