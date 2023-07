OM: Puma dévoile les maillots domicile et extérieur 2023-2024

Domicile et extérieur, les maillots de l’Olympique de Marseille sont sortis.

L’équipementier Puma dévoile, ce lundi 3 juillet,les nouveaux maillots domicile et extérieur de l’Olympique de Marseille pour la saison 2023-2024. Dans le cadre d’un tournoi organisé au sommet des Riaux, entre les roches calcaires de l’Estaque et la mer Méditerranée, 24 joueurs du FC La Castellane, club soutenu par l’OM et porté par OM Fondation, ont eu la primeur de découvrir les nouvelles tenues.

Puma dévoile les maillots 2023-2024 de l’OM à l’occasion d’un tournoi avec le FC La Castellane

Le tournoi a permis aux jeunes invités de participer à des matchs de 20 minutes, comprenant deux demi-finales et une petite et une grande finale. L’occasion pour tous de porter en avant première, les nouvelles pièces produites par Puma pour les joueurs du nouveau coach, Marcelino.

Les Phocéens joueront en blanc et ciel à domicile et bleu foncé et blanc les matchs à l’extérieur

Les Marseillais évolueront en maillot à dominante de blanc teinté de bleu ciel à domicile. A l’extérieur, ils porteront un ensemble sur fond de bleu ciel en dégradé, accompagné de blanc pour les motifs et marquer le nouveau sponsor central, CMA CGM.