Neymar offre 78 paires de chaussures exclusives à ceux qui l’ont aidé à battre son record de buts

Pour remercier celles et ceux qui ont contribué à son record de buts inscrits avec la Seleçao, Neymar a offert 78 paires de crampons inédites, en collaboration avec Puma.

Neymar a annoncé qu’il offrirait 78 paires de chaussures, autant que ses buts inscrits avec la Seleçao, aux personnes qui l’ont aidé à battre le record de buts de Pelé en sélection brésilienne. « Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans le soutien de ma famille et de beaucoup de gens qui m’ont aidé au cours de mon parcours », a déclaré le footballeur. « Après avoir atteint les 78 buts, je voulais faire quelque chose de spécial pour montrer ma gratitude. »

Neymar célèbre son record de buts avec son équipementier Puma

Les 78 paires représentent les 78 buts que Neymar a marqués au cours de sa carrière en sélection brésilienne. « En collaboration avec Puma, nous avons créé 78 paires de chaussures Future qui seront offertes aux 78 personnes qui m’ont influencé sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté. « Je veux leur donner ma gratitude et une partie de ce record qu’ils m’ont aidé à atteindre. »

78 récipiendaires sélectionnés par l’attaquant d’Al-Hilal

Le joueur a personnellement sélectionné le groupe de personnes qui recevront l’édition spéciale, notamment des amis, des entraîneurs, des anciens et des actuels coéquipiers, ainsi que des légendes du football brésilien. Chaque chaussure correspond à un but de Neymar pour la sélection. Le joueur et Puma organiseront également un tirage au sort pour un paire de la chaussure sur le compte Instagram de Puma.

Un certificat d’authenticité accompagne chaque paire

La NJR78 Future est blanche et présente dix icônes créées à partir de dessins de Neymar en doré. Ces dessins commencent sur la chaussure droite avec l’image du joueur jeune et se terminent avec la scène du joueur actuellement sur la chaussure gauche. Chaque paire de chaussures est présentée dans une boîte avec une housse protectrice extérieure blanche avec des détails dorés. Comme une œuvre d’art, elle présente des gants en coton blanc pour sa préservation en tant qu’objet de collection limité. La chaussure est accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par Neymar et ne sera pas vendue.