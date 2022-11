Benzema célébré à Bron, les coulisses derrière sa fresque

A l’initiative d’Adidas, son équipementier, Karim Benzema a été honoré d’une fresque réalisée sur un mur de la ville de Bron.

Comme Nike a célébré en son temps, Kylian Mbappé, sur un mur de sa ville, Bondy, Adidas a immortalisé le Ballon d’or de Karim Benzema, en le « gravant » dans la pierre d’un immeuble de la commune de Bron, où l’attaquant des Bleus est né et a grandi. Avec la complicité de l’équipementier aux trois bandes, sponsor du joueur, l’opération doit aussi le coup de pouce de la ville de Bron et Lyon Métropole Habitat.

18,7 fois la taille de Karim Benzema

La fresque se situe au 26 rue Jean Voillot, à Bron dans le département du Rhône. Elle mesure 18,7 fois Karim Benzema. Ou plus justement, 34,7m de haut et 11,7m en largeur ; comprendre qu’elle occupe une surface de 406 m². Il a fallu un mois de travail aux équipes chargées de sa composition, c’est le fruit d’un travail commun d’artiste lyonnais, Art Up et l’agence Peint A La Main.

« Inspirer la nouvelle génération et la pousser à croire en ses rêves »

« Depuis mes débuts dans ce sport, je suis animé par la volonté de montrer que quel que soit son milieu d’origine, aucun objectif n’est inaccessible si l’on s’en donne les moyens, explique Karim Benzema par communiqué. C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que je reviens, aujourd’hui, là où tout a commencé pour moi. J’espère, par cette fresque, pouvoir inspirer la nouvelle génération et la pousser à croire en ses rêves. »

Benzema plus de vingt ans après Zidane à Marseille

Clin d’oeil de l’histoire du football, Karim Benzema a chez lui, à Bron, un même honneur qu’un certain Zidane, une vingtaine d’années avant lui, sur un mur de Marseille et déjà mis en scène par . C’est à ce même ZZ, qui l’a dirigé au Real Madrid, ces derniers années avant Ancelotti, que le Nueve doit partie de son trophée du Ballon d’or.