Manchester United: Qui sera coach après Ten Hag selon les bookmakers ?

Mauricio Pochettino est le favori des bookmakers pour succéder à Ten Hag à Manchester United.

La saison 2023-2024 a marqué un tournant difficile pour Manchester United sous la direction d’Erik ten Hag. Avec une huitième place en Premier League, la pire de leur histoire, et malgré une finale de FA Cup, les Red Devils se retrouvent à la croisée des chemins. Le départ imminent de Ten Hag ouvre la voie à une spéculation intense sur son successeur. Voici un aperçu des favoris selon les bookmakers.

Pochettino en favori pour le banc de Manchester United

L’Argentin Mauricio Pochettino, récemment libéré de ses fonctions à Chelsea après seulement une saison, est le favori des bookmakers anglais avec une cote de 5/4. Connu pour ses compétences en gestion de jeunes talents et son approche tactique, Pochettino pourrait être la bouffée d’air frais dont United a besoin. Son expérience en Premier League et en Ligue des champions avec Tottenham renforce sa candidature.

Kieran McKenna, ancien assistant de United et actuellement manager d’Ipswich Town, se positionne à 3/1. Bien qu’il manque d’expérience au plus haut niveau, sa connaissance du club et son potentiel en font un candidat intrigant. Thomas Tuchel, avec une cote de 4/1, offre une autre option solide. Actuellement à la tête du Bayern Munich, Tuchel a prouvé sa valeur avec des succès à Dortmund, Paris Saint-Germain et Chelsea. Son approche tactique et sa capacité à gérer les grandes équipes pourraient être des atouts majeurs pour United.

Roberto De Zerbi, avec une cote de 5/1, a impressionné avec son style de jeu offensif à Brighton. Son potentiel à dynamiser l’attaque de United pourrait séduire les décideurs du club. Gareth Southgate, actuellement manager de l’équipe nationale d’Angleterre, est coté à 6/1. Bien que son expérience en club soit limitée à un passage à Middlesbrough, ses réussites avec l’équipe nationale et ses compétences en gestion de joueurs font de lui une option intéressante.

Zinedine Zidane parmi les outsiders au poste

Parmi les outsiders, on trouve Graham Potter et Thomas Frank à 12/1, ainsi que Zinedine Zidane à 20/1. Potter et Frank ont prouvé leur capacité à tirer le meilleur parti de leurs équipes respectives, Brighton et Brentford, tandis que Zidane apporte un pedigree impressionnant avec ses succès au Real Madrid.

Le choix du prochain manager de Manchester United sera crucial pour redresser le club. Après une saison marquée par des blessures en cascade et une dynamique fluctuante, les Red Devils ont besoin d’une direction claire et inspirée. Qu’il s’agisse de l’expérience de Tuchel, du renouveau de Pochettino, ou de la gestion humaine de Southgate, chaque candidat apporte des compétences uniques qui pourraient guider United vers un retour au sommet.