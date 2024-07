Manchester City: Un nouveau sponsor à 5M€ par an pour les Citizens

Manchester City élargit le portefeuille de ses partenaires commerciaux.

Le champion d’Angleterre en titre, Manchester City, vient d’annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec Betway, un géant mondial des paris en ligne. Cette collaboration, qui débutera à partir de la saison 2024/2025, positionne Betway comme le partenaire officiel du club mancunien pour les paris sportifs à l’échelle internationale.

Betway devient le nouveau bookmaker officiel de Manchester City

Pour marquer cet accord d’envergure, les dirigeants des deux entités se sont retrouvés à New York dans le cadre de la tournée de pré-saison américaine de Manchester City. Ferran Soriano, PDG du City Football Group, et Neal Menashe, PDG de Super Group (société mère de Betway), ont eu l’honneur de sonner la cloche d’ouverture de la Bourse de New York le vendredi 26 juillet, symbolisant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour les deux parties.

Un deal pluriannuel à près de 5 M€ par saison

La collaboration est estimée proche de 5 millions d’euros annuels au bénéfice des Mancuniens. Lesquels n’avaient plus jusqu’alors de bookmakers dans leur portefeuille de commanditaires. « En tant que marque reconnue mondialement, Betway a un solide pedigree et une longue histoire de collaboration avec des marques de premier plan dans le domaine du sport et nous sommes ravis de travailler ensemble tout au long de ce partenariat », s’est réjouit par communiqué, Ferran Soriano, PDG de City Football Group.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Betway, déjà présent aux côtés de nombreuses équipes de Premier League, de Liga et de NBA. Pour Manchester City, il s’agit d’une opportunité de renforcer sa présence mondiale grâce à diverses activations et contenus exclusifs prévus tout au long de la durée du contrat.