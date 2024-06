Manchester City signe un sponsor à 11,8M€, n°1 mondial du photovoltaïque

Le quadruple champion d’Angleterre en titre, Manchester City, vient de conclure un partenariat global pluriannuel avec JinkoSolar, leader mondial des systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie. Selon les estimations, cet accord sur trois ans serait évalué à 10 millions de livres, soit près de 11,8 millions d’euros.

Cette collaboration désigne JinkoSolar comme « Partenaire Officiel en Énergie Solaire » du club mancunien. Pour le géant chinois, il s’agit d’un retour remarqué dans le sponsoring du football international après une longue absence. Sa dernière incursion remontait à la saison 2011-2012, avec des partenariats conclus avec le Bayer Leverkusen, Valence CF et la Fédération allemande de football.

Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de Manchester City visant à rendre son centre d’entraînement, le City Football Academy, l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable du football mondial. Le club poursuit ainsi son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

🚨 Man City have agreed a multi-year global partnership with JinkoSolar, a leading globalphotovoltaic and energy storage system supplier. According to confidential sources familiar with the deal, the three-year sponsorship will be worth more than £10m over its lifespan🧵 pic.twitter.com/06gwsVqbp5

— Łukasz Bączek (@Lu_Class_) June 22, 2024