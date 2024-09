Manchester City dévoile un maillot 4th conçu par Noel Gallagher et inspiré d’Oasis

Le quatrième maillot de Manchester City a été imaginé par Noel Gallagher.

Manchester City vient de révéler son quatrième maillot pour la saison 2024-2025, fruit d’une collaboration inédite avec le musicien britannique Noel Gallagher. Ce nouveau maillot, baptisé « Definitely City », rend hommage au 30e anniversaire de l’album « Definitely Maybe » du groupe Oasis, dont Noel Gallagher est un membre fondateur. Et accessoirement un grand fan assumé du club.

En pleine actualité liée à Oasis, un maillot de Manchester City rend hommage au groupe

Conçu par l’équipementier Puma, le maillot arbore des motifs de « vagues supersoniques bleu marine », évoquant l’esthétique emblématique de la pochette de l’album. Cette initiative associe ainsi l’histoire du club à celle de l’un des groupes les plus influents de la scène musicale britannique des années 90. Noel Gallagher, fervent supporter de Manchester City depuis son enfance, a exprimé son enthousiasme pour ce projet. Il a souligné l’importance de « Definitely Maybe » dans sa carrière et son attachement profond au club, déclarant : « J’aimais City avant tout, avant même de m’intéresser à la musique. »

Ce maillot spécial sera porté lors de certains matchs européens de la saison. Cette collaboration intervient peu après l’annonce de la réunion d’Oasis pour une tournée en 2025, mettant fin à une longue période de séparation entre les frères Gallagher.