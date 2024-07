Losc: Près de 500M€ cumulés, l’évolution des revenus de la TV sur 10 ans

S’il retourne en Ligue des champions, le Losc aura à moins à souffrir que d’autres, de la nouvelle grille de répartition des droits TV, revue et corrigée à la baisse sur les aspirations initiales.

L’hypothèse d’un retour dans la clinquante Ligue des champions (le club est qualifié pour le 3e tour préliminaire), soulage et réduit les inquiétudes, que d’autres clubs du championnat formulent plus ouvertement. Pour autant, le président du Losc, Olivier Létang, ne se réjouit pas plus que les autres des atermoiements récents et prolongés de la Ligue (LFP) et des diffuseurs de la TV.

Le Losc plus solide que d’autres face à la question des droits TV

« C’est une situation qui est quand même très, très particulière. Si les dirigeants des clubs n’étaient pas inquiets, ce serait être inconscient », concédait-il dernièrement en conférence de presse, avant le dénouement des négociations. A Lille, ces droits TV sont inégaux dans le temps, car ils fluctuent au grès des participations des Dogues à une coupe européenne. C’est qu’en effet les chiffres que nous avons compilé ci-dessous sont ceux officiels de la DNCG, des revenus de la TV, gagnés sur 10 ans sur la période 2014-2023, englobent toutes les compétitions. C’est-à-dire la Ligue 1 principalement, ainsi que les coupes d’Europe quand il y a eu, ou encore la Coupe de France, feu la Coupe de la Ligue, le Trophée des champions…

2022, une saison record sur les recettes de l’audiovisuel

Au total sur 10 ans, le Losc a cumulé près de 500 millions d’euros (456,261 M€) de ce seul domaine des recettes de l’opérationnel. Ave un pic historiquement inédit en 2022, en particulier grâce à la qualification du club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, éliminé par les Blues de Chelsea. La C1 justement, le Losc la retrouvera peut-être cette saison, ce qui serait une bonne idée comptable (au-delà évidemment du challenge sportif naturel), alors que l’UEFA déploie son nouveau format avec des primes augmentées pour les clubs qui vont la disputer.