L’OL dévoile son nouveau maillot domicile 2024-2025

L’OL et Adidas dévoilent le nouveau maillot des Gones.

Après le RC Strasbourg le premier et en attendant le Stade Brestois pour l’autre des clubs de Ligue 1 que fournit Adidas, l’Olympique Lyonnais et son partenaire technique viennent de dévoiler ce mercredi matin le nouveau maillot domicile 2024-2025 pour les Gones. C’est-à-dire la tunique principale celle qui accompagnera le plus fréquemment la saison des joueurs de Pierre Sage.

Un maillot qui s’inspire des rivières lyonnaises

Cette tunique trouve pour inspiration les deux cours d’eau qui traversent la cité rhodanienne, à savoir la rivière Saône d’un côté et le fleuve Rhône de l’autre. Les couleurs sont classiquement celles qui collent à l’histoire et au blason de l’Olympique Lyonnais : le fond et blanc, il s’accompagne de rouge et de bleu en bande épaisse à l’avant, en dégradé du haut qui s’efface sur le bas.

Le bleu domine, pour marquer les signes distinctifs de l’équipementier allemand que sont son logo imprimé sur la poitrine à droite et les trois bandes qui le caractérise placée sur le haut le long des épaules jusqu’aux manches.