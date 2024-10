Liverpool vend 5 M€ l’ancienne maison de Jürgen Klopp [Images]

Pour qui est sportif dans l’âme, fan des Reds de Liverpool et un tant soit peu fortuné, cette maison est l’endroit rêvée. Elle est à vendre au bénéfice du club de Liverpool.

Liverpool FC met en vente la somptueuse demeure de son ancien entraîneur Jürgen Klopp, située dans le quartier huppé de Formby. Proposée par l’annonce immobilière que nous avons consulté à 4,25 millions de livres (5 M€), cette propriété historique, qui a successivement appartenu à Steven Gerrard puis Brendan Rodgers, s’apprête à tourner une page de son histoire avec les Reds.

Cette résidence de luxe, acquise par le club en 2019 pour servir de logement à ses entraîneurs, n’a pas séduit le nouveau coach Arne Slot et son épouse Mirjam, poussant la direction à la mettre sur le marché. Un choix qui met fin à vingt ans de lien entre cette demeure et le club aux six Ligues des Champions.

La fin d’un lien indéfectible entre Liverpool et ses entraîneurs

Le manoir, véritable joyau architectural, offre des prestations dignes des plus grandes stars du football. Ses six chambres côtoient des espaces de vie démesurés, dont une salle de sport ultramoderne, un spa, une piscine intérieure, et un complexe de divertissement comprenant un bar et une piste de danse. L’aménagement luxueux se distingue par ses sols en marbre et ses intérieurs raffinés, sans oublier une salle des trophées attenante à l’une des chambres.

Le futur acquéreur héritera également d’une cuisine-salle à manger familiale, d’un salon de beauté et d’espaces extérieurs pensés pour le divertissement, avec notamment un espace barbecue. Une propriété d’exception qui témoigne du standing des grands noms ayant marqué l’histoire des Reds.

